O robô dos presidentes

Como é que se assina um documento urgente estando a milhares de quilómetros de distância da secretária onde o vão deixar. Se for Presidente dos Estados Unidos, tem várias formas de o fazer: em 1947, Harry S. Truman pediu que lhe enviassem um projeto-lei por correio; o staff de John Kennedy recorreu a um avião para fazer chegar documentos importantes ao Presidente; George W. Bush saiu a correr do seu rancho no Texas e meteu-se no Air Force One para assinar presencialmente uma conta.



Alguns anos mais tarde, Barack Obama resolveu a urgência de outra forma: em 2010, um braço-robot evitou uma deslocação urgente do Hawai – onde estava de férias – até Washington, para assinar vários projetos de lei; outra vez, quando estava em França, acordou às 5h45 para rever uma proposta aprovada à última hora pelo Congresso e autorizar a sua assinatura com a autopen – com a diferença horária, o prazo acabava às 6 da manhã.



Apesar de ter sido o primeiro a utilizar um robô para assinar legislação, Obama não foi pioneiro na autopen, o pequeno aparelho que copia e armazena uma assinatura e consegue depois reproduzi-la em praticamente todas as superfícies.