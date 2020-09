Uma Família Inglesa é um programa anual dedicado à dramaturgia do país de Shakespeare da companhia mala voadora, que desta vez vai ocupar o Teatro Carlos Alberto (TeCA) e o Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto, a partir deste fim de semana e até 4 de outubro, com espectáculos (a €10) em sessões à terça, quinta e sexta, às 21h, quarta e sábado, às 19h, e domingo, às 16h.Festival é o primeiro espetáculo a subir ao palco do TeCA. Com direção de Jorge Andrade, trata o profissionalismo enquanto capacidade especulativa, em que conceitos como o "céu" ou a "reencarnação" são sinónimos de inexperiência, focando uma ideia de fim a partir do livro Sum, do neurocientista David Eagleman.A este "festival" de cogitações juntam-se mais duas criações, também elas "atravessadas" pela ideia de fim. Turma de 95 e Off, que se estreia de forma absoluta e é um díptico, vão refletir sobre o modo como as histórias terminam, a morte e até o fim do mundo.A partir de Dying, de Chris Thorpe, Jorge Andrade concebeu Off, uma "viagem" pelo processo de dissolução do mundo de uma mulher que sofre com uma doença degenerativa. A estreia absoluta do espetáculo que já "se sabe como acaba" está marcada para 2 de outubro, no TeCA, ficando em cena até 4 de outubro.Também a Turma de 95, com criação e interpretação de Raquel Castro, integra o ciclo da mala voadora e propõe uma descoberta das memórias do passado e a realidade do presente dos seus colegas de turma de 1995. O espetáculo sobe ao palco do Mosteiro de São Bento da Vitória entre 29 de setembro e 1 de outubro.