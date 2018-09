A história de Carlos Duarte, um jovem argentino de 21 anos, inspira qualquer pessoa. Sem dinheiro para poder imprimir um currículo, o jovem decidiu fazer um por escrito e procurar assim trabalho.

Carlos esteve quatro meses sem trabalhar até que, no passado fim-de-semana, uma funcionária de um café em Córdoba, Eugénia López, partilhou nas redes sociais o Curriculum Vitae do jovem escrito à mão. A mulher não conseguiu contratar Carlos por não ter dinheiro mas resolveu partilhar com o mundo a história do rapaz.



No CV, Carlos descreve a sua experiência em lavar copos e como empregado. No fim, pede "desculpa pela apresentação da folha".