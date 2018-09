Jodie May decidiu retirar o telemóvel à filha como castigo por a rapariga não estudar. Aquilo que parecia um caso normal de disciplina, acabou com a mulher detida pelas autoridades no estado do Michingan, EUA.

Tudo porque, revelaram os meios de comunicação norte-americanos, o pai da jovem apresentou queixa na polícia alegando que o iPhone estava em seu nome. Jodie estava a amamentar o filho mais novo de quatro semanas quando a polícia lhe bateu à porta e deu ordem de detenção.

Acusada de roubo, Jodie esteve detida algumas horas e foi obrigada a pagar cerca de 200 dólares para sair em liberdade.