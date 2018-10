Augustine, uma menina lusodescendente de quatro anos, morreu segunda-feira após uma luta contra um tumor cerebral raro. A notícia foi dada pela família da criança, através da página Association Wonder Augustine.

Devido ao tumor, um glioma pontino difuso, Augustine não conseguia ver, falar ou andar. Localizado no tronco cerebral, entre o cérebro e a medula espinal, o tumor da menina era inoperável.

A família da Augustine percebeu que algo se passava quando a criança começou a sofrer consecutivas quedas no final de Julho. Dois dias antes de fazer anos, no mesmo mês, realizou exames médicos que a deixaram internada com um prognóstico reservado.

Após Augustine ter sido diagnosticada com o tumor, a família materna e amigos, de S. Torcato e São Lourenço de Selho em Guimarães, criaram a Associação Wonder Augustine – iniciativa que pretendia angariar fundos e sensibilizar para a existência de doenças raras sem tratamento. O nome surgiu pelo gosto de Augustine pela super-heroína Mulher Maravilha (Wonder Woman).

"A Wonder Augustine foi-se embora. Tranquilamente ao som da sua música (Dumbo, de Vianney), desde as primeiras notas, a sua respiração parou. Estávamos com ela. O sol brilhava, uma joaninha veio visitar-nos no quarto, fomos fazer o que ela adorava fazer: apanhar margaridas", pode ler-se na publicação que a família partilhou.