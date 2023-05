Martha Stewart torna-se na mulher mais velha a posar de fato de banho para a Sports Illustrated

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Na edição deste ano, a revista desportiva não quis "pensar num tema" mas sim partilhar "uma visão, um sentimento, uma esperança de que as mulheres possam viver num mundo onde não sintam limitações". Ao lado da octogenária posaram personalidades "em constante evolução" como Megan Fox, Brooks Nader e Kim Petras (a segunda modelo transexual a fazer uma capa desta revista).Para o editor da Sports Illustrated Swimsuit, MJ Day, a empresária esteve "sempre um passo à frente" do seu tempo, algo que a fez alcançar "um império de negócios de grande alcance".Martha Stewart assumiu, numa entrevista, que a primeira coisa que pensou quando recebeu o convite foi "isto é muito bom, mas acho que vou ser a pessoa mais velha a aparecer numa capa é melhor que tenha uma boa aparência"."O meu lema sempre foi: quando eu mudar acabou. Então pensei: por que não aproveitar esta oportunidade de uma vida? Espero que esta capa inspire outras pessoas a desafiarem-se, a experimentarem coisas novas, sem se importarem com a fase da vida em que estejam", escreveu a celebridade na sua conta de Instagram.A norte-americana alcançou o auge da sua carreira nos anos 80, época em que começou a escrever livros de culinária e tornou-se numa chef de renome. Os anos seguintes foram dedicados à televisão, onde apresentou vários programas de cozinha, e ao lançamento da sua revista, a Martha Stewart Living. A apresentadora também cumpriu dez meses de prisão, em 2004, por fraude.Atualmente apresenta três programas (Martha Gardens, Martha Cooks e Martha Holidays), modera o Martha Stewart Podcast, tem um restaurante em Las Vegas (The Bedford by Martha Stewart) e é autora de cerca de 99 livros. A nível pessoal tem uma filha e uma neta.