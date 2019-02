Obra de Frederic Matel, que será publicada em Portugal, apresenta-se como "um surpreendente relato da hipocrisia e corrupção no coração" da Igreja Católica.

O livro de 570 páginas No Armário do Vaticano, do jornalista Frederic Martel, promete causar constrangimentos à Igreja Católica ao garantir que 80% dos padres e bispos que trabalham no Vaticano são homossexuais, ainda que não signifique que sejam sexualmente ativos. A obra, que se apresenta como "um surpreendente relato da hipocrisia e corrupção no coração" da Santa Sé, assegura mesmo que alguns dos que mais atacam a homossexualidade são gays e partilham um código secreto para esconderem a sua verdadeira orientação sexual.

O livro é lançado no dia 21 deste mês – a obra vai ser publicada em Lisboa-, data em que arranca uma cimeira do Papa para debater a questão dos abusos sexuais praticados por elementos do clero e para a qual estão convocados os presidentes das conferências episcopais de todo o mundo. O tema não é abordado na obra, mas segundo fontes citadas pelo portal católico The Tablet, Martel considera que a ocultação da homossexualidade contribuiu para que se escondam muitos casos de abuso sexual. Muitos dos críticos ao trabalho consideram que a escolha da data, porém, leva a que os dois temas sejam confundidos.

De acordo com o mesmo site, Martel acusa o antigo presidente do Conselho Pontifício para a Família Alfonso López Trujillo de ter recorrido a prostitutos, apesar de ser um dos maiores defensores das doutrinas católicas que versam a homossexualidade e a contraceção. O autor revela ainda que existem vários clérigos de topo que vivem "vidas duplas" e outros que têm relações amorosas estáveis.





George Pell, o conselheiro do Papa condenado por abusos sexuais George Pell, em terceiro lugar na hierarquia do Vaticano, foi condenado por molestar sexualmente dois rapazes na Austrália. O juiz considerou o cardeal culpado de todos os crimes de que era acusado e que foram praticados na década de 90, segundo os media internacionais. O antigo conselheiro do Papa deverá apresentar recurso.





A editora britânica da obra, a Bloomsburry’s, diz ainda que o livro vai "revelar segredos" sobre celibato, misoginia e complôs contra Francisco.

No Armário do Vaticano, diz Martel, é resultado de cerca de 1.500 entrevistas com várias figuras do Vaticano, incluindo 41 cardeais, 52 bispos ou monsenhores, 200 padres e seminaristas, 11 guardas suíços e 45 diplomatas. A investigação terá durado quatro anos e o também sociólogo francês, abertamente homossexual, segundo o The Tablet, deslocou-se uma vês por mês à Santa Sé.

Em Portugal, o livro vai ser publicado através da Porto Editora. Na apresentação das novidades literárias do grupo editoral para 2019, o diretor editorial, Manuel Valente, garantiu que iria apresentar um "documento explosivo" sobre o Vaticano e que contém referências a "pessoas portuguesas". No Armário do Vaticano vai ser publicado em 21 países.