Os líderes católicos australianos comprometeram-se a combater a pedofilia na Igreja local, mas rejeitam linearmente a possibilidade dos padres serem forçados a quebrar o segredo da confissão para denunciar abusos sexuais a crianças perpetrados por outros sacerdotes e que tenham descoberto através da confissão. Em comunicado emitido esta sexta-feira, a Conferência Episcopal, o bispo Mark Coleridge considerou que a suspensão do segredo da confissão "vai contra a fé e a liberdade religiosa".

"Muitos bispos não escutaram, não acreditaram ou não agiram", declarou o presidente da Conferência dos Bispos Católicos australianos, num assumir que a igreja não actuou devidamente perante a denúncia que milhares de crianças sofreram abusos em instituições católicas. O responsável deu, por isso, uma garantia: "Os bispos e líderes de ordens religiosas disseram hoje: nunca mais".

Coleridge garante porém que a Conferência Episcopal vai continuar a apoiar o "sigilo sacramental", pois o segredo da confissão "é um elemento não negociável da vida religiosa e encarna uma compreensão de Deus e do crente". Além disso, reforçou, "as crianças ficarão menos seguras" se os seus relatos foram tornados públicos.

Em 2012, e após várias dezenas de denúncias, o governo australiano criou uma comissão de investigação real – o tipo de órgão mais importante que o executivo australiano pode pedir – para investigar as respostas dadas aos abusos e aos crimes de pedofilia. O relatório defendeu que a Austrália "falhou gravemente no cumprimento das suas obrigações" em relação às crianças durante décadas.

O mesmo documento concluiu que 7% dos religiosos católicos australianos foram acusados de abuso sexual contra crianças entre 1950 e 2010, sem que tais suspeitas levassem a qualquer acusação formal.

Em Maio do ano passado, o ex-arcebispo de Adelaide Philip Wilson foi condenado por omitir os abusos cometidos pelo padre Jim Fletcher nos anos 1970 no estado de Nova Gales do Sul. Com essa decisão, Wilson tornou-se um dos eclesiásticos de mais alto escalão na hierarquia católica mundial a ser condenado por esse tipo de crime.