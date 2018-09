O Papa Francisco convocou os presidentes das conferências episcopais de todo o mundo para uma reunião em Fevereiro, onde se irão discutir maneiras de proteger as crianças e prevenir os abusos sexuais por parte do clero.



A decisão foi anunciada esta quarta-feira pelo Conselho de Cardeais em comunicado. O encontro ocorrerá na Cidade do Vaticano, entre os dias 21 e 24 de Fevereiro de 2019.



A reunião, que é a primeira do género dentro da Igreja, sinaliza a intenção do Papa em resolver um problema que considera global e não restrito aos problemas divulgados num passado recente. De acordo com a missiva divulgada, o Conselho dos Cardeais reflectiu "juntamente com o Santo Padre sobre o tema dos abusos".

As conferências episcopais tratam-se dos órgão máximos da Igreja Católica em cada país, reunindo todos os bispos de cada país. A Conferência Episcopal Portuguesa é actualmente presidida pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.