O número de investigações activas sobre abusos sexuais de pessoas ligadas à Igreja Católica do Chile triplicou do ano passado para 2018, passando de 38 para 119 possíveis casos, segundo a actualização dos dados Ministério Público chileno divulgados na sexta-feira passada.

O cardeal Ricardo Ezzati está em prisão preventiva por ter alegadamente encobrido os casos desde Julho pelo período de seis meses.

"Informamos que o número actualizado de investigações abertas por agressões sexuais cometidas por membros da Igreja Católica a 31 de Agosto é de 119", lê-se no documento.

As referidas investigações visam 167 pessoas – sete bispos e 96 padres. Há pelo menos 178 vítimas de abusos sexuais, 79 das quais menores na época do crime. 15 já eram maiores de idade e as restantes 84 não revelaram as idades.

A justiça do Chile acredita que este aumento de casos deve-se a um corresponde crescimento de denúncias motivadas pelas revelações dos primeiros casos, como explicou Luis Torres, chefe da unidade de delitos sexuais do Ministério Público chileno ao jornal La Tercera, acrescentando que foi possível reunir muitas provas na sede da Conferência Episcopal e da Congregação dos Irmãos Maristas.

As identidades dos alegados agressores não foram reveladas, com excepção de Ezzati, italiano de nascimento, mas naturalizado chileno mais tarde. Este foi chamado a testemunhar em tribunal pelo procurador da região de O’Higgins, no caso de abusos sexuais perpetrados por Óscar Muñoz, padre muito próximo de Ezzati e suspeito de ter abusado de sete menores entre 2002 e 2008.

Desde a década de 60 que a Igreja chilena está sob fogo com a proliferação de investigações sobre abusos sexuais a menores e jovens adultos. Em Agosto deste ano, os padres chilenos pediram desculpa publicamente por "falta aos seus deveres de pastores e não terem escutado, acreditado, recebido ou acompanhado as vítimas dos graves pecados e injustiças cometidas pelos padres e pelos membros da igreja", durante uma assembleia extraordinária da Conferência Episcopal.