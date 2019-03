Christopher Paolini está a promover o seu mais recente livro "O Garfo, a Bruxa e o Dragão — Histórias de Alagaësia", baseado na obra original.

O autor de Eragon, Christopher Paolini, vai viajar para Lisboa para dar uma aula aberta na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa na terça-feira, 26 de março. O evento vai decorrer entre as 12h e as 14h no Anfiteatro III da faculdade.

No dia anterior, o escritor apresenta o seu mais recente livro e que o trouxe à capital: O Garfo, a Bruxa e o Dragão - Histórias de Alagaësia, na Livraria Buchholz, pelas 18h30.

O Garfo, a Bruxa e o Dragão reúne três histórias originais que se passam em Alagaësia, o continente fictício criado pelo norte-americano, oito anos depois de ter completado o Ciclo Herança, iniciado em 2003, e que conta a história do cavaleiro Eragon e do seu dragão fêmea Saphira. O volume inclui ainda um excerto das memórias da bruxa e adivinha Angela, escrito por Angela Paolini, irmã do autor, que serviu de inspiração à personagem na saga originial.

O novo livro de Paolini já chegou às livrarias portuguesas em janeira pela editora ASA.

Só o Ciclo Herança vendeu mais de 25 milhões de exemplares em mais de 40 países e levou ao filme Eragon, de 2006, com Jeremy Irons e John Malkovich.