A polícia brasileira convocou esta segunda-feira o futebolista Neymar, que está em estágio com a seleção 'canarinha', para um interrogatório devido à investigação relacionada com a divulgação na internet de imagens íntimas da mulher que o acusa de violação.





"Como eu tinha muita vontade de ficar com ele, tentei manejar a situação. Começamos a trocar carícias, nos beijar e ele me despiu. Até aí, foi tudo consensual. Ele começou a me bater. No início foi ok, mas depois ele começou a me machucar muito. Eu falei 'para' e ele falou 'desculpa, linda'", relatou a jovem. Najila afirmou que queria ter relações sexuais, mas não sem preservativo. A agressão aconteceu após Neymar ter dito que não tinha preservativo.

"Então não vai acontecer nada", retorquiu Najila ao jogador. Depois de este ter ficado em silêncio, tê-la-á agredido: "Ele me virou e cometeu o ato. Pedi para ele parar, ele continuou. Enquanto ele cometia o ato, continuou batendo na minha bunda, violentamente."

Depois do ocorrido, Najila continuou a trocar mensagens com o jogador. Porquê? "Eu tive que assimilar tudo, todo o acontecimento. Quando ele saiu do quarto e eu comecei a entender tudo o que tinha acontecido comigo e como ele foi estúpido, como ele me violou e violentou, quis fazer justiça. Eu sabia que se eu não falasse com ele novamente, fingindo que nada tinha acontecido, ele não iria falar comigo de novo e eu não iria conseguir provar o que ele tinha feito", clarificou. "Eu quero justiça, ele me fez muito mal, estou muito traumatizada."



De acordo com a revista Veja, Najila entregou um vídeo à polícia por ela filmado, que revela uma briga entre ela e Neymar. "Você me agrediu ontem. Me deixou aqui sozinha", acusa a jovem. As imagens tornaram-se virais no WhatsApp.







Os advogados de Najila abandonaram o caso, dizendo que a cliente só lhes tinha relatado a agressão e não a violação. Na entrevista, a jovem conta que um advogado disse "Você deu porque quis" e não acreditou na sua versão. "Senti preconceito da parte dele", lamenta.