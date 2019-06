Desta forma, além de estar a ser investigado por violação, o craque brasileiro também terá de responder perante o departamento de crimes informáticos, que abriu um inquérito que inclui perícias técnicas aos telemóveis tanto do jogador com o da mulher que o acusa.A informação é revelada pelo Globoesporte, que dá conta de que o objetivo das autoridades é consultar esses mesmos vídeos e fotografias sem a edição feita pelo futebolista, que ocultou nomes e algumas imagens.Neymar, de 27 anos, foi acusado de violação na sexta-feira. De acordo com a queixa, esta terá ocorrido no dia 15 de maio, em Paris. O relato da mulher revela que o jogador chegou ao Hotel Sofitel Paris , por volta das 20h00, embriagado.Após trocarem carícias, Neymar terá ficado agressivo e violou a denunciante, que regressou ao Brasil dois dias depois.