Jovem iraniana condenada a 10 anos de prisão por publicar fotografia editada

Uma mulher iraniana que publicou fotografias editadas e filtradas dela própria na Internet foi condenada a dez anos de prisão, um ano depois de ter sido detida pela prática. A condenação foi confirmada pela equipa de defesa da jovem de 19 anos.Fatemeh Khishvand, de 19 anos, cujo nome nas redes sociais é "Sahar Tabar" ficou conhecida depois de publicar uma fotografia sua no Instagram onde surgia com um filtro no qual aparentava um estado cadavérico, ao mesmo tempo que se assemelhava à atriz Angelina Jolie, valendo-lhe o epíteto de "Angelina Jolie Zombie". Esta publicação tornou-se viral e levou-a conseguir quase 500 mil seguidores naquela rede social.A jovem era acusada de corrupção de jovens e desrespeito pela República Muçulmana, tendo, numa fase inicial, sido mesmo acusada de blasfémia, incitação à violência, receber dinheiro de forma inapropriada e encorajar jovens a praticarem atos de corrupção, mas muitas destas acusações acabaram por cair.A televisão pública daquele país transmitiu a confissão da jovem, admitindo ter publicado as ditas fotografias. Um relatório médico sugeriu que Sahar Tabar tinha uma doença mental que a tinham levado a recorrer a vários hospitais psiquiátricos.