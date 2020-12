Crítica de cinema: Fuga de Pretória

Os filmes 'de prisão' são, a priori, profundamente cinemáticos. Têm concentração de espaço e tempo, fácil exposição das forças em contenda, obstáculos claros e visuais e conflitos imediatos (por regra, entre quem guarda e vigia e quem está detido e quer sobreviver – ou fugir).Esta simplicidade dramática e plástica é também a maior fraqueza do subgénero. São raros os exemplos em que as componentes típicas do thriller (luta entre gangues, técnicas de resistência, planos de escape, sequência de evasão) são potenciadas por estudos complexos de personagem e por um enquadramento histórico ambicioso. Alguns exemplos felizes investem numa dimensão específica do protagonista (Birdman from Alcatraz de John Frankenheimer, Papillon de Franklin J. Schaffner). Outros no duelo entre encarcerado e carcereiro (o quase esquecido mas obrigatório telefilme de Arthur Penn, Inside, também em cenário de apartheid). Mas a maioria contenta-se com o desenho tenso e eficaz de planos de escape (Fuga de Alcatraz, de Don Siegel e com Clint Eastwood).As obras-primas da especialidade (Le Trou de Jacques Becker, Un Condamné à Mort S'est Echapé de Robert Bresson) são mais sobre os subterrâneos mentais dos prisioneiros do que acerca dos labirintos da evasão. E os exemplos de equilíbrio dramatúrgico entre contexto social e agruras individuais são raros (In the Name of the Father, de Jim Sheridan, o extraordinário Hunger de Steve McQueen). Há mesmo casos de espantoso entretenimento acrescido de gravitas – Os Condenados de Shawshank de Frank Darabont. O realizador deste Fuga de Pretória mostra conhecer toda a linhagem dos filmes 'de prisão'. Mas demonstra também alguma incapacidade de evitar as suas ratoeiras.Baseada no livro autobiográfico de 2003 de Tim Jenkin, Inside Out: Escape From Pretoria Prison, lançado originalmente em 1987, esta estreia do londrino de 36 anos Francis Annan nas longas metragens (há várias curtas no currículo e um exercício longo de origem teatral, Woyzeck, produzido por 50 mil libras) segue o quotidiano verídico no cárcere de Jenkin (Daniel "Harry Potter" Radcliffe) e do seu parceiro anti-apartheid Stephen Lee (Daniel Weber), após serem detidos por lançamento de panfletos à bomba na Cidade do Cabo, contra o regime segregacionista sul-africano.O destino é a prisão de Pretória – reencenada num antigo estabelecimento prisional do sul da Austrália –, onde o par é particularmente desprezado por ser branco. Tim Jenkin, então estudante de sociologia, e Stephen Lee são membros do ANC, lutam pelo fim do apartheid por motivos de consciência (há também razões sentimentais) e consideram-se, mais do que presos políticos, prisioneiros de guerra.Sob o olhar de Denis Goldberg (Ian Hart), um veterano do ANC que tenta refrear os ímpetos de fuga, irão engendrar um plano tão arriscado como minucioso, com recurso a formões e chaves de madeira feitas com grande esforço – as peripécias para as ocultar fazem parte crucial da intriga –, que talvez abram as várias portas de segurança máxima que os separam da liberdade.Enquanto thriller prisional, Fuga de Pretória preenche com brio todos os códigos e requisitos, sobretudo na sequência climática. Mas a nossa empatia com os autores da proeza depende da sua espessura enquanto personagens, nos detalhes históricos do seu envolvimento, nos alçapões políticos do país que ultrapassem o mero confronto entre espíritos livres de alma pura e guardas raivosos ao serviço do Mal. Não são dois desabafos que resolvem o problema, ou uma generosa voz-off.Em exibição nos cinemasThriller; Austrália/Reino Unido106m; M/12De Francis AnnanCom Daniel Radcliffe e Daniel Webber