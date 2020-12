Este ano, a Fundação Gulbenkian volta a propor sugestões originais para os seus presentes de Natal. Na loja do Edifício Sede, em Lisboa, poderá encontrar, a preços convidativos, artigos inspirados nas exposições Esculturas Infinitas – Do Gesso ao Digital e René Lalique e a Idade do Vidro, arte e Indústria, loiças inspiradas nas Coleções do Museu Gulbenkian, máscaras sociais, agendas e calendários para 2021, lenços e écharpes, joias desenhadas por artistas nacionais e outros produtos úteis e exclusivos.Além disso, as edições Gulbenkian estarão com descontos que poderão ir até 40% (salvo as edições com menos de 18 meses). Em destaque estão o terceiro volume da Gramática do Português, há muito esperado pelo público, e as revistas Colóquio/Letras publicadas este ano (nº 203 – "Gonçalo M. Tavares"; 204 – "Geração de 70" e 205 – "Lídia Jorge"), que terão um desconto de 20% até ao fim do mês.Face às restrições da pandemia Covid-19, o espaço da loja foi alargado até à Zona de Congressos, funcionando de quinta feira a domingo, cumprindo sempre todas as medidas de segurança.