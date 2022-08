Jorge Guerreiro mostra como se faz uma maratona de palcos

Chega horas antes para tirar selfies com os fãs, janta na mesma mesa que o staff e faz piadas entre as canções. Assim corre Jorge Guerreiro, o novo rei dos bailaricos.

Faltam mais de quatro horas para estoirar o hit Vou Alugar Um Quarto e já as fãs se perfilam junto ao palco, na aldeia de Sobreiro, em Mafra. Erguem cachecóis com estampados do ídolo e ensaiam: passo à frente, passo atrás, trocar de pé. O que as une é Jorge Guerreiro, dizem.