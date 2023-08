Fã de Adele tapou visibilidade durante concerto. Quando foi repreendido, a cantora defendeu-o

No sábado a cantora Adele levou a tour Water Under the Bridge a uma sala de espetáculos em Las Vegas, nos Estados Unidos, e aquele que deveria ter sido só mais um concerto acabou por se tornar viral por causa de um espectador.







Redes Sociais / @juanp_lastra

#weekendswithadele #lasvegas #ceasarspalace ? original sound - juanp_lastra @juanp_lastra Adele thank you so much for this breathtaking night and for standing up for me, so that I could live your concert as it should be. I’m also sorry that I didnt respond back to anyrhing you asked me. you started talking to me and I literally stopped breathing. I had been planning to come to this concert for over a year and I finally had the opportunity to come see most beautiful glorious woman this earth has gotten. I still can not wrap my head around the fact that I was in the same room as ADELE, sang every song with her, and she even stopped the show to defend me. I did not expected everyone in my section to be mad at me for having the time of my life and wanting to stand up and sing with her but I honestly did not care at all about what anyone was saying to me I just was in awe with the master piece I was watching with my own eyes. I did not have time for them haters. @Adele Access #adele

Foi durante a música I Drink Wine que um dos seus fãs decidiu levantar-se e, com um selfie-stick, gravar a atuação. A determinada altura uma mulher foi ter com o jovem pedindo que este se sentasse por estar a tapar a visibilidade de outras pessoas e disse "olha para trás, toda a gente está chateada". Um segurança do recinto seguiu os mesmos passos e dirigiu-se ao local para tentar resolver a situação, mas acabou por ser travado pela própria Adele que, do palco, parou de cantar e pediu para "deixarem em paz" o rapaz.No fim da música, a artista explicou que todo o público se poderia levantar caso assim o entendesse mas o jovem, demasiado animado por ter tido a atenção de Adele, começou a gritar e a pular durante a música Water Under The Bridge.O segurança terá tentado uma vez mais acalmar o fã e a artista voltou a reagir: "O que é que se está a passar com esse jovem aí? O que está a acontecer? Porque é que o estão a incomodar? Podem deixá-lo em paz, por favor?". De seguida pediu "desculpa" ao público mas justificou-se dizendo que o rapaz estava no concerto "para se divertir" assim como todos os outros.Na rede social TikTok, o jovem acabou por partilhar o momento e agradecer à artista. "Adele, muito obrigado por esta noite de tirar o fôlego e por me defenderes para que eu pudesse viver o teu espetáculo como deveria ser (…) Não esperava que todos ficassem chateados comigo apenas por me divertir muito e por me querer levantar e cantar, mas honestamente não quis saber", escreveu.