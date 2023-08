Jordan Peterson vai fazer formação sobre redes sociais

O psicólogo e pensador Jordan Peterson vai fazer uma formação sobre redes sociais na sequência de uma decisão tomada pelo Colégio de Psicologia de Ontário, e confirmada por um tribunal. Jordan Peterson tinha recorrido à Justiça numa tentativa de reverter a punição, que se deve a queixas devido aos seus posts online e declarações.







Sorry. Not beautiful. And no amount of authoritarian tolerance is going to change that. https://t.co/rOASeeQvee — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) May 16, 2022

Em novembro de 2022, o também professor catedrático no departamento de psicologia da Universidade de Toronto, Jordan Peterson recebeu uma ordem por parte do Colégio para pagar e cumprir uma formação acerca de profissionalismo em declarações públicas. A decisão seguiu-se a várias queixas por parte do colégio acerca dos seus comentários sobre políticos, uma modelo plus-size e do ator transgénero Elliot Page, consideradas exemplos de má-conduta profissional.Sobre a modelo plus-size, Peterson escreveu sobre uma capa: "Desculpem. Não é bonita. E não haverá nenhuma tolerância autoritária capaz de mudar isso."O tweet sobre Elliot Page fez com que a conta de Peterson fosse suspensa durante algum tempo. No mesmo, o psicólogo referia-se ao ator com o seu deadname (nome próprio usado antes da transição) e escreveu: "Lembram-se de quando o orgulho era um pecado. E Ellen Page teve o peito removido por um médico criminoso."Se Jordan Peterson não fizer a formação, pode perder a sua licença.Na decisão judicial, os juízes consideraram que a decisão do colégio é abrangida pelas suas competências e que não afeta a liberdade de expressão do psicólogo, que ao invés alegou que as declarações não tinham sido feitas enquanto psicólogo, mas eram opiniões "fora do trabalho". Acrescentou que já não se dedica à psicologia clínica, mas sim aos comentários sociais e políticos. Também já não ensina regularmente na Universidade de Toronto.Jordan Peterson disse que fará a formação e que até a vai transmitir, mas acredita não ter feito nada de errado.Perante o caso, houve associações que aplaudiram a decisão, mas outras consideraram ter acontecido um ataque à liberdade de expressão.