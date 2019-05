Um rapaz de 16 anos morreu devido a uma forte reação alérgica ao pólen. Dois anos depois da sua morte, os pais revelaram a história para impedir que outras famílias passem pelo mesmo.

Em junho de 2017, Joe Dale foi jogar à bola com os amigos num parque no Reino Unido. Mais tarde, em casa de um amigo, o jovem ficou inconsciente devido a um forte ataque de asma. Os médicos acreditam que a reação asmática se deveu ao pólen, cuja concentração era muito elevada naquele dia. As vias respiratórias de Joe incharam.

Joe Dale foi hospitalizado mas nunca recuperou a consciência. Seis dias depois, a 23 de junho, a máquina de suporte de vida foi desligada. Nesse dia, Joe teria o seu baile de finalistas na escola.

Helena Dale, a mãe de Joe, recordou os últimos tempos com o filho ao jornal The Independent: "Passei a tarde com Joe no dia antes da sua morte e ele estava muito feliz por terminar os seus exames, e ansioso pelo verão. Na manhã seguinte foi a um campo de jogos com os amigos para jogar futebol e relaxar depois de todo o trabalho com os exames. Era um dia muito quente, um dos mais quentes do ano, mas não fazia ideia que efeito teria na sua asma."

"Se puder prevenir que outra família passe pelo que nós experienciámos tenho que o fazer. Espero que possa alertar sobre o quão perigosa pode ser a asma", frisou Helena.

A asma de Joe foi-lhe diagnosticada aos cinco anos. Porém, o jovem sempre a tinha controlado com uma bomba que inalava todas as manhãs e todas as noites. Também levava sempre consigo uma de emergência. Só teve dois ataques na sua vida: um aos doze anos, e o ataque fatal.

Depois da sua morte, os órgãos de Joe foram usados para salvar mais três pessoas.