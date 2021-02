“Eu estava a morrer queimada. Era mais do que um desespero”

"Dar a cara por isto não é fácil. De todas as perturbações mentais que existem, a Borderline é a menos falada. Há uns anos apareceu um caso numa novela, supostamente com Borderline, mas era ridículo. Ela era muito má.



Depois ria-se enquanto se cortava. Ninguém se corta porque gosta… Quando nos cortamos é para amenizar o sofrimento mental que é tão grande. Somos como queimados em terceiro grau, em termos de sensibilidade.



A Borderline [em tradução livre linha divisória] é como a palavra inglesa linha, quer dizer que andamos na linha entre o preto e o branco. Num dia somos bipolares várias vezes, sentimo-nos bem, muito bem, mal, muito mal. Desde pequena que me sentia incompreendida. Chorava muito. Diziam-me que era má para os meus pais, por causa das discussões e por chorar e gritar com eles. Quando descobri que tinha Borderline, por volta dos 22 anos, com a minha psicóloga, foi um alívio porque percebi que não tinha culpa.