Hoje é Dia Mundial da Dança. O que há para ver online?

Todos os anos, a 29 de abril, há vastos programas a assinalar o Dia Mundial da Dança, 29 de abril, estabelecido em 1982 pelo Instituto Internacional de Teatro da UNESCO, que coincide com a data de aniversário de Jean-Georges Noverre (1727-1810), criador do bailado moderno.Este ano, por causa da pandemia de Covid-19, as celebrações são modestas (mantendo-se, é claro, a divulgação de uma "mensagem universal" de um profissional da área, em 2020 assinada pelo bailarino, coreógrafo e pedagogo Gregory Vuyani Maqoma).A Companhia Nacional de Bailado, cumprindo a sua missão de serviço público, é das poucas instituições que o assinala, com uma programação especial nas suas plataformas online: ao longo do dia pode ver-se disponível no site da CNB uma série de entrevistas com bailarinos, o filme de Cláudia Varejão No Escuro do Cinema Descalço os Sapatos, um documentário estreado em 2016 que percorre os bastidores da Companhia, e ainda uma compilação dos mais recentes vídeos da coleção Outras Danças (também sobre bastidores).O Centro Cultural de Belém, por sua vez, comemora a data com a transmissão (no seu site e redes sociais) de Multiplex, obra de Rui Horta e interpretado pelo ator Pedro Gil e a bailarina italiana Silvia Bertoncelli, que explora a ideia de complexidade a partir do romance Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, e com a exibição de testemunhos dos bailarinos e coreógrafos Victor Hugo Pontes, Olga Roriz, Miguel Ramalho, Rui Horta, João Fiadeiro, Jonas&Lander, Paulo Ribeiro, Clara Andermatt, Daniel Cardoso e Miguel Ramalho, bailarino principal da CNB.No Porto, cabe ao Teatro Municipal assinalar a data: Brother, peça assinada pelo bailarino e coreógrafo português Marco da Silva Ferreira, estreada em 2017 no âmbito do 86.º aniversário do Rivoli, será transmitida às 21h, na sua página de Facebook. O espetáculo, que sucede e complementa a obra anterior do criador, Hu(r)mano (2015), reúne sete intérpretes e tem como foco principal a dança enquanto momento de celebração artística, cultural e coletiva.Finalmente, o Teatro Viriato, em Viseu, também festeja a data, colocando online uma programação especial, sob o título Dança-se na Montanha. Começa às 11h30, no SubPalco do Teatro Viriato (e transmissão pelo Youtube) com LAST at home, um filme inspirado na peça LAST, de São Castro e António M Cabrita. Os coreógrafos desafiaram o elenco deste espetáculo – Ana Moreno, Ester Gonçalves, Guilherme Leal, Miguel Santos, Rosana Ribeiro e Laura Abel – para, a partir de suas casas, interpretarem e gravarem um excerto de LAST. A partir dessas gravações, voltaram a sintonizar, editar e recriar os movimentos outrora coreografados, recriando assim a ligação entre os corpos distantes dos bailarinos, sempre acompanhados por The Late String Quartets, de Beethoven, pelo Quarteto de Cordas de Matosinhos (tal como aconteceu na estreia, no Teatro Viriato, em setembro de 2019).Às 17h, há Sonífera Ilha, um encontro virtual através da plataforma Zoom, pensado pelo coreógrafo Henrique Amoedo e pelo grupo Dançando com a Diferença, no qual os participantes terão a oportunidade de conhecer melhor o conceito de dança inclusiva. Para participar, os interessados deverão fazer a sua inscrição prévia para bilheteira@teatroviriato.com ou 924 454 409.