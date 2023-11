Itália: Leão foge de circo e vagueia pela cidade

Um leão passeou durante várias horas na cidade de Ladispoli, perto de Roma, depois de ter conseguido fugir de um circo local. Não houve feridos mas o incidente já levou vários ativistas a pedirem a regulamentação para a proibição de animais selvagens em circos.





More footage of the lion that escaped from a circus wandering the streets of Ladispoli, Rome, Italy | 11 November 2023 | #Italy #Lion #escaped pic.twitter.com/jW5Sq7jbha — Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) November 12, 2023

Tópicos Ladispoli Itália animais segurança circos

A população foi avisada para que se mantivesse em casa enquanto a polícia local e a equipa do circo tentavam encontrar o animal, que acabou por ser sedado e capturado. Nas redes sociais, foram partilhados vídeos gravados por moradores onde era possível ver o animal a andar nas ruas desertas.Rony Vassallo, responsável pelos animais do Rony Roller Circus, afirmou que apesar de a maioria das pessoas ter medo da ideia de se encontrar com um leão Kimba, de oito anos, representava pouco perigo. "Ele encontrou uma pessoa num ambiente em que não estava habituado e nada aconteceu. Nem por um segundo teve o instinto de atacar", partilhou com a Associated French Press referindo ainda que o seu maior medo era que "por medo ou por estar muito entusiasmado alguém magoasse o animal".Alessandro Grando, presidente da Câmara de Ladispoli, partilhou nas redes sociais que cinco horas após o aviso ter sido dado o animal acabou por ser sedado e capturado", aproveitando para agradecer aos serviços de emergência locais e aos voluntários.O presidente da câmara referiu ainda a sua esperança em que "este episódio possa despertar algumas consciências e que possamos finalmente acabar com a exploração de animais nos circos". Alessandro Grando garantiu que apesar de não ter autorizado a presença do circo de leões na cidade também não tinha poder para bloqueá-la.O animal foi levado ao veterinário onde os exames concluíram que não sofreu qualquer tipo de lesões mas ainda assim Rony Vassallo partilhou que toda a família ficou "muito abalada e tensa" e que acredita que não se tratou de um acidente uma vez que ele próprio verificou a jaula uma hora antes. Assim sendo avançou que já se encontra uma investigação em curso.O leão Kimba já nasceu em cativeiro e foi criado pelo circo ao lado dos seus irmãos Zeus, Ivan e Maya.Mais de 20 países europeus já proibiram ou restringiram a utilização de animais em circos mas em Itália ainda não foi possível esse avanço. Já foi elaborada uma lei mas a sua implementação foi adiada para 2024.Segundo a organização animal italiana LAV, cerca de dois mil animais são mantidos em circos por todo o país. O grupo de ativistas pelos animais OIPA garantiu que este incidente é um exemplo de como os "circos com animais são perigosos do ponto de vista da segurança púbica" além de provar "o desconforto das pobres criaturas forçadas ao cativeiro para entretenimento".