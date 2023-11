Nascidos nos anos 70, os filhos dos mais velhos doentes desdobram-se em cuidados para dar assistência – e ainda cuidam dos miúdos. Relatos de quem está no meio, sem recorrer ao estatuto de cuidador (embora o exerça 365 dias por ano).

Aproximam-se as 15h, hora da sesta para a bebé Camila, de três meses, e para o quase centenário Camilo (faltam-lhe cinco anos para os três dígitos). Ambos dormitam, o sol intermitente desta quinta-feira de chuva, 2 de novembro, atravessa as persianas da sala. Na cadeirinha, a recém-nascida não é dada a birras. Sossega com o avô, que a embala. “É uma boneca”, comenta, embevecido, o mais velho da família Leal à SÁBADO.