“Isto é uma miséria.” Moradores de Chelas queixam-se de prédios sociais degradados

Elevadores avariados, eletricidade com falhas e dejetos espalhados pelo edifício são algumas das queixas apresentadas. No prédio, onde a maioria dos moradores ronda os 70 anos, há até quem atire do 7º andar o lixo pelas janelas, para evitar as escadas.

A 16 de janeiro uma denúncia enviada à SÁBADO, que mencionava a avaria de dois elevadores numa habitação social localizada em Chelas, levou-nos a uma visita ao prédio em questão. À chegada tocámos a uma das campainhas do lote 533, como estava combinado, até que um homem que se encontrava no café do lado gritou: "Olhem que as campainhas não tocam". A solução foi então ligar para a Fernanda Diogo - a moradora com quem iamos falar. Enquanto esperávamos que descesse os quatro andares passou-nos pela cabeça que talvez o prédio tivesse mais problemas do que aqueles que nos haviam sido reportados. E não é que acertámos?