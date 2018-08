Fogem das rotinas e dos créditos bancários. Em plena bolha imobiliária, há quem habite em 20 (ou menos) metros quadrados ambulantes - e seja feliz.

Rotina é palavra proibida há 17 anos. Filas de trânsito para o trabalho são igualmente interditas. João Bichão, 51 anos - ou Caracol, a alcunha atribuída pela namorada e ex-colegas -, prefere andar devagar com a casa às costas. Quando tinha reuniões no complexo empresarial de Oeiras, estacionava nas proximidades na véspera à noite. De manhã, tomava duche na autocaravana e apresentava-se de fato e gravata no escritório de consultoria informática. Ouvia os outros chegarem a protestar com os engarrafamentos - e ele sereno. Ao fim do dia, conduzia a residência itinerante até Cascais. De manhã, às 8h, ia à praia, antes de trabalhar.



Pré-reformado há cerca de um ano, após três décadas de vida activa, este nómada sem filhos goza (ainda mais) o melhor de dois mundos: a aventura de não ter sítio certo - é raro estar mais de uma semana no mesmo -, como se viajasse à boleia; e o conforto de uma habitação sem recurso a crédito, porque viu o quanto outros sofreram com as prestações. "Tenho quase pânico de endividar-me", diz à SÁBADO, enquanto observa Lisboa de outra perspectiva.



Dormir, comer, tocar percussão Pernoitou na recta do cais do Barreiro, com vista para a ponte 25 de Abril e para o Cristo Rei. Despertou às 7h ao som das garças, tomou um banho de rio - porque sim, podia tê-lo feito em casa - e conviveu com a vizinhança de pescadores, onde almoçou sardinhas. Privilégios de quem mora na autocaravana desde 2001 e anda descalço quando lhe apetece.



Dentro dos 21 m2 com três clarabóias (uma área generosa para estas viaturas), sublinha a sua qualidade de vida. Ou seja, tempo. Traduzido pela capacidade de "respirar" os locais sem planos, diz, nem prazos de check-in e check-out de hotéis. Lisboa já foi assim, convidativa para estacionar na frente ribeirinha. Mas as sucessivas restrições afastaram-no: "Foram proibindo de várias maneiras, a cobrar ou com limitadores de altura."



A casa é funcional com um pormenor étnico: a cama está coberta por um pano de motivos marroquinos (um dos países onde mais gostou de viajar com a casa ambulante). Num recanto, um pequeno televisor para ver filmes. Ao lado, o fogão e o frigorífico que indicam a cozinha. À frente, a casa de banho, iluminada a LED, com água quente por um sistema que aquece 30 litros durante 10 horas; paredes-meias com a mesa, na qual ele tanto faz refeições como toca instrumentos de percussão. No porta-bagagens guarda a prancha de surf.



Nem tudo são facilidades. Os preços das portagens e o combustível são elevados. O recheio é de plástico, geralmente frágil, para não aumentar o peso da viatura. Os electrodomésticos têm baixa potência, por limitação das baterias. O espaço é exíguo para arrumações e suja-se facilmente. Por vezes, é necessário manter as janelas fechadas e ficar vigilante para prevenir roubos nocturnos (só foi alvo de um em Carcavelos, há 12 anos, enquanto dormia; levaram-lhe o computador da empresa). A condução deve ser lenta, os resíduos despejados e a água racionada. João reaprendeu a não a desperdiçar: "Tive a experiência de Cabo Verde, em que havia gente rica a tomar banho com duas garrafas de litro e meio. É possível ser feliz sem duches abundantes." Foi naquele país, onde trabalhou temporariamente, que viu uma notícia sobre o boom de autocaravanas em Portugal para férias ou segunda casa.



De regresso à casa dos pais, nos Olivais - o programador informático não tinha então habitação própria e costumava dormir em hotéis devido às constantes deslocações de trabalho - avançou para a compra a pronto de uma casa de quatro rodas. Preço: 7.500 contos (perto de 50 mil euros, de acordo com a actual inflação).



Em 2017, fez um upgrade: comprou uma em segunda mão, acima de 30 mil euros, com mais "modernices" do que a anterior, compara, e condizente com a reforma. Portugal é especial para viver em autocaravanas, diz, valorizando a segurança. Na estrada, cumprimenta os pares com um aceno. Nas paragens onde pernoita, multiplica as amizades com vizinhos "fixes" que trabalham por conta própria ou são artistas.



Adeus à casa arrendada

Ele é video jockey (VJ), 25 anos; ela é cenógrafa e freelancer de design gráfico, 32. Até Janeiro passado, eram mais um casal urbano a esforçar-se por sobreviver à bolha imobiliária. Viviam num rés-do-chão, T1 de 35 m2, arrendado na Graça por 380 euros/mês - a renda média da habitação no primeiro trimestre de 2018, nesta freguesia, foi de 12,3 euros por m2, de acordo com dados da Confidencial Imobiliário. Uma noite, em Novembro de 2017, alguém entrou pela janela. "Levaram os telemóveis, a minha mala com 100 euros e os ténis do Telmo", conta à SÁBADO Rita Oliveira. Cinco dias depois, avistaram o suspeito com os ténis calçados. "Ficámos paralisados", recorda Telmo.



Decidiram que chegara o momento de quebrar o ciclo casa- -trabalho-casa e de embarcar num projecto de vida a quatro rodas. "Há cada vez mais gente a pensar nisto, viver de forma mais livre. Mas a maioria não tem condições, ou teme romper com o modo convencional", argumenta Rita, que durante seis anos trabalhou na área da restauração para pagar a renda. O companheiro faz actuações com o projecto de música electrónica Fonzo, a meias com o irmão, e trabalha no serviço de bar de uma associação cultural.



No último Natal, fizeram as contas: quanto poupariam se vivessem numa casa ambulante? A compra de uma em segunda mão, por 7 mil euros, não chegaria às 20 rendas. Isto é, em pouco mais de ano e meio ficaria paga. Decidiram-se por uma dos anos 80 à venda no portal de classificados da OLX. O anúncio fora posto há dois dias e o casal não hesitou: agendou visita para 7 de Janeiro, a caminho das Caldas da Rainha, e levou o dinheiro - não fosse perder-se a oportunidade.



Compra de casa a pronto: €7 mil

O pé-direito de 2,5 metros e as paredes revestidas a madeira pareceram-lhes feitos à sua medida: "Comprámos a pronto a uma portuguesa que precisava de uma autocaravana maior porque tinha um filho."



A transferência para a Tartaruga (é tradição no meio dar nomes às autocaravanas) aconteceu em Março, quando Rita perdeu o trabalho e o casal largou o cubículo da Graça. Foi um mês de mudanças, radicais e duras, para uns apertados 14 m2, entre caixotes. E como comunicar a decisão à família? Telmo recorreu ao Facebook. Depois de publicada a foto do novo tecto, a mãe, sua amiga virtual, questionou-o: "De quem é esta carrinha?" Quando o filho confirmou que era dele, a mãe respondeu-lhe: "Deve estar toda podre."



O novo nómada, natural de Viseu, garantiu à mãe que ela iria gostar quando visse o cenário in loco. "E ela gostou", recorda. Rita fez o mesmo com a mãe, conduzindo a viatura até à terra natal (Vidigueira, perto de Beja). "Expliquei-lhe que ia poupar narenda, que já tinha tudo organizado." Na vila alentejana acordaram rodeados de ovelhas. Entretanto, um pássaro entrou lá para dentro.



Entre curtas (e lentas) viagens, o casal-tartaruga já fez inúmeras obras de beneficiação: a casa de banho, até então inexistente, já tem sanita portátil. Os bancos da frente passaram a rotativos. Compraram colchão, estores blackout para as janelas, gerador, três baterias para alimentarem electrodomésticos, placa de fogão, caixas de arrumação, ferramentas, etc. A lista parece não ter fim. "Ontem andámos em obras", conta Telmo, que só conhece um caso idêntico ao deles. É de um fotógrafo português, que viaja de autocaravana para enriquecer o seu portefólio.



Com tempo para fazerem o que gostam (estão envolvidos num projecto de video mapping, ou seja, de projecção de vídeo em obras artísticas), tencionam sair de Lisboa, onde sentem a escassez de parques para estas viaturas. Planos? "Arrancarmos para o estrangeiro para trabalhar no campo, na apanha da fruta; pouparmos o suficiente para a compra de um terreno; e fazermos um parque de apoio a caravanas com vertente lúdica", adiantam. Para já, o foco é o casamento pelo civil numa herdade do Montijo, agendado para 5 de Outubro próximo. Da lista de convidados consta a Tartaruga.



Proximidade familiar

A clássica caravana vulgo roulotte, estacionada no alvéolo de um parque de campismo, é para os Tavares, emigrados na Alemanha há dois anos, uma opção apenas sazonal, o que é um modo de utilização bem mais tradicional.



Mesmo assim, vivem ali o Verão inteiro, até Outubro, entre 10 m2, onde cabe tudo: beliche para dois filhos (de 9 e 12 anos); cama de casal para os pais (Ricardo, 41 anos, e Sónia, 40); e sala a meio para refeições. "Além de Portugal, visitámos Espanha, França, Itália, Bélgica, Luxemburgo e mais virão!", enumera Ricardo. Destaca a mo-bilidade "espectacular": "Basta atrelar o carro e seguir para o próximo destino."



Assim que os miúdos começam as férias escolares, rumam ao parque holandês da cidade de Venlo, próxima da localidade fronteiriça alemã de Mönchengladbach, onde têm casa fixa arrendada. Além do contacto com a natureza (daí o atrelado chamar-se Flor do Campo), o técnico informático tem mais mobilidade profissional por estar entre fronteiras. Vai de bicicleta para o trabalho, enquanto os filhos e a mulher, tradutora, ficam pela piscina do parque ou convivem com vizinhos.





Artigo publicado originalmente a 12 de Julho de 2018 na edição nº 741 da SÁBADO.