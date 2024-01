Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

No domingo, 21 de janeiro, durante a transmissão do reality show Big Brother – transmitido pela TVI – o cantor e também concorrente Leandro confessou ter agredido a sua cadela. "Eu vou direito à cadela. Eia, mando-lhe um stick. A cadela com 50 e tal quilos rusnou. Voou mesmo. Bateu contra o coiso…porque eu ceguei", disse em tom de engrandecimento antes de ter explicado que com stick queria dizer "chapada".