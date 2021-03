Leitura: Metade dos alunos tem menos de 33% das respostas certas

O Ministério da Educação (ME) quis saber como estavam os conhecimentos dos alunos depois do primeiro confinamento do ano passado. Para isso, fez provas de aferição para a 23.340 alunos do 3.º, 6.º e 9.º ano, em janeiro. Os resultados, divulgados esta segunda-feira, mostram que um cenário não muito animador. Nos testes de Português, metade dos alunos dos três anos só conseguiram responder a um terço das perguntas corretamente. E a Matemática o cenário não é muito diferente. E estamos apenas a falar do primeiro de quatro níveis de proficiência.



Segundo, o documento que acompanha o resultado do estudo de diagnóstico refere que "consideram-se como tendo um desempenho muito positivo os alunos que respondem com sucesso a pelo menos dois terços da tarefa correspondente a cada nível de proficiência, pois demonstram já um domínio muito aceitável das competências descritas para cada nível". Os níveis estão assim divididos em quem acertou 33% das perguntas (um terço), 67% (dois terços) ou 100%.



Assim, apenas no teste de proficiência de literacia científica no nível 1 e para o 3.º ano temos mais de metade dos alunos a responder certo a dois terços e a 100% da prova. No nível mais baixo ficaram 37,7% dos alunos do 3.º ano. Este nível corresponde a alunos que "são capazes de utilizar conhecimento científico para descrever ou classificar entidades, fenómenos e acontecimentos naturais ou do quotidiano". Identificam informação científica em textos, imagens e gráficos e reconhecem características elementares de uma pesquisa experimental simples.