...mas a guerra com a ex-mulher continua. A criança esteve desaparecida com a mãe mais de um mês, e agora “é um refém na Suíça até que os pais se entendam”.

Sentado na sala de casa do pai, em Oeiras, durante uma breve visita a Portugal, Pedro Dias, ex-atleta olímpico de judo, de 41 anos, sente que deve um esclarecimento aos milhares de anónimos que o apoiaram nessa altura. Em maio, este pai partilhou com a SÁBADO o desespero em que vivia, devido ao rapto parental do seu filho João [nome fictício], de 8 anos. “Foi uma montanha-russa de emoções, mas felizmente voltei a ter o meu filho comigo.” A história ainda está longe de um final feliz e vale a pena recordar o início de tudo.