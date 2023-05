Investigação SÁBADO. A luta de Pedro Dias para ver o filho

Família vivia na Suíça, mas veio a Portugal há um mês para passar a Páscoa. Progenitora da criança está com o menor em parte incerta, apesar do tribunal de Lausanne já ter ordenado a sua entrega ao pai.

Há um mês que Pedro Dias, ex-atleta olímpico e funcionário do comité olímpico internacional em Lausanne, na Suíça, luta para descobrir o paradeiro do filho. Em abril viajou com a família para Portugal para gozar as férias da Páscoa, mas a mulher desapareceu com o filho. A justiça suíça já obrigou a mãe a regressar imediatamente com a criança, mas ninguém conhece o seu paradeiro.