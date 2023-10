Investigação SÁBADO. Morador trava luta contra armazéns de fruta

Barulho de madrugada e poeira por todo o lado, são as queixas de Andreas contra uma das maiores distribuidoras da Península Ibérica. Para ver esta noite logo a seguir ao Grande Jornal, na CMTV.

Andreas Huber trocou Dusseldorf, na Alemanha, por Vale da Canada, em Portugal, há 25 anos. Mas o que outrora era "um autêntico paraíso, tornou-se um inferno". Há seis anos que luta contra a empresa Ferreira da Silva Importação Exportação SA. Em causa o barulho dos motores de refrigeração que trabalham dia e noite de agosto a novembro.





Um dos sócios da empresa respondeu que a situação estava resolvida: "Está tudo legal", defendeu. Acrescentando que se Andreas não está bem que regresse à Alemanha. Do lado do queixoso fica a garantia que vai levar o caso até ao tribunal europeu.Não perca toda a história no, esta noite, logo a seguir ao Grande Jornal, na CMTV.