Os Vinhos Ilha, de Diana Silva

"Estou a valorizar uma casta da Madeira, onde nasci e fui criada. Sou a primeira a fazer uma trilogia de monovarietais de mesa com ela. Até aqui, a Tinta Negra só entrava nos lotes de vinho licoroso, ficando escondida entre as outras, mas tem uma acidez fascinante, que resulta em perfis muito aromáticos, com teor alcoólico baixo, delicados, frescos e salinos. Ainda por cima não têm açúcar, portanto se um dia for obrigatório pôr as calorias no rótulo, vou ser a campeã dos diet wines", conta à, orgulhosa, a criadora dos vinhos Ilha, Diana Silva, entre uma garfada de lulas salteadas e uma fatia de atum braseado, a sair da cozinha da Tasca da Esquina, do chef Vítor Sobral, um dos restaurantes lisboetas onde se pode provar estes seus "filhos" vinhateiros (o biológico, primogénito de carne e osso, em gestação na sua barriga, chega em 2020).Outros são o Belcanto, o Eleven, o Solar dos Presuntos e o Feitoria, com sommeliers de topo, que perceberam o potencial gastronómico da sua trilogia - branco, rosé e tinto, todos a €19,90, em garrafeira, e feitos desta mesma casta tinta, que cresce vigorosa nos íngremes socalcos madeirenses, com microclima de humidade alta e temperatura constante, a rondar os 20 graus o ano inteiro –, a que acaba de juntar os novos Verdelho (uma leitura purista desta casta nobre da Madeira, a custar €23,90) e Ilha E (topo de gama da colheita de 2017, por €20,99, com a mesma base do tinto da trilogia original, mas com estágio em aduelas de carvalho da Floresta Negra, tão bem estruturado que lembra um Pinot Noir da Borgonha ou um Beaujolais)."Há quem diga que estes tintos, com pouca cor e corpo, são deslavados. É verdade que não seguem o gosto vigente, mas para mim são incríveis, com este nariz de fruta, notas de cereja e pétalas de rosa, com uma frescura e uma exuberância invulgares", refere.Não se pense, porém, que Diana Silva, que começou por estudar Comunicação e Turismo e descobriu o vinho num estágio, tornando-se entretanto escanção com pós-graduação em Enologia, é uma grande latifundiária, o que aliás nem existe na Madeira, de vinha espalhada por parcelas pequenas, em escarpas quase inacessíveis, sobre o mar."Não tenho terras nem adega. Compro as uvas aos melhores produtores e marco antecipadamente os dias na Adega de São Vicente, que é do governo, para fazer os vinhos", explica, feliz por - com este "projeto de nicho, só para conhecedores e enófilos abertos a novidades" – divulgar "uma casta mal-amada da Madeira, bem adaptada desde o século XVIII, um símbolo de resiliência e do terroir da ilha".