O livro estava quase fechado. E o fotojornalista Gregório Cunha até já captara as piscinas naturais de Porto Moniz, Madeira . Mas sabia que "podia fazer um pouco melhor". E num fim de tarde, depois de ter feito 200 quilómetros pela ilha, decidiu regressar.Chegou na melhor altura do dia em termos de luz. Abordou um primeiro homem, perguntando se o podia fotografar nas piscinas. Mas a sua intenção foi mal recebida. "Não desisti e ao virar a esquina e vejo duas miúdas em fato de banho vermelho e azul. Nem que tivesse contratado duas modelos...", continua a explicar. Voltou a fazer a mesma pergunta e dessa vez, essas duas turistas russas que viviam em Inglaterra disseram-lhe que sim."Vi logo que tinha boas fotos", conta. E escolhi uma para a capa de Madeira Vista do Céu -- From The Sky, uma edição de autor lançada esta quinta-feira, 19, no Funchal.As modelos ocasionais responderam-lhe entusiasmadas com as fotografias. Uma delas até lhe confidenciou: "Foi o melhor presente dos 15 anos que hoje faço." Apesar de se ter lançado na aventura de fotografar a Madeira a partir do céu, não teria feito sentido a Gregório Cunha evitar as pessoas que habitam e visitam a Madeira. Chamem-lhe defeito profissional: "Como fotojornalista gosto de ter alguma ação, atividade que envolva as pessoas com a paisagem."E é assim que entre os picos, a floresta da laurissilva ou as praias, surgem no livro os pescadores em Câmara de Lobos ou os cortadores de cana de açúcar na Ponta do Sol.O fotojornalista andou a maturar neste projeto durante mais de duas décadas, depois de voar num helicóptero da Força Aérea do Porto Santo para a ilha da Madeira. Foi o despertar da vontade de fazer um livro aéreo sobre a Madeira, que concretizou agora com o auxílio de um drone."Facilita no custo [de produção] e dá novas perspetivas que não eram possíveis de um helicóptero", diz Gregório Cunha, exemplificando: estes aparelhos permitem chegar a locais mais distantes ou de difícil acesso e não afetam o meio envolvente.Depois do lançamento do livro no Salão Nobre da Assembleia Regional, Madeira Vista do Céu chega em janeiro todas as lojas Fnac do continente. E a edição bilingue não é, naturalmente, um acaso: "O objetivo do livro é mostrar a Madeira àqueles que nos visitam e servir de inspiração para os que a visitarão", conclui Gregório Cunha.