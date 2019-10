E à terceira edição, o Porto junta-se à Cocktail Week

O movimento não é novo em Lisboa, cidade que acolhe pelo terceiro ano consecutivo a Cocktail Week. Mas Paulo Amado, da Edições do Gosto, e Mário Batista, da empresa de bebidas The Bottle Affair, queriam mais. Apontaram a bússola a norte e levaram pela primeira vez para o Porto o evento que põe o cocktail a correr pelas bocas de cozinheiros, de bartenders e do público.

"Temos um carinho especial pelo Porto", confessa Paulo Amado, que em Março já tinha levado para a pátria das francesinhas a iniciativa Food Week e que promete celebrar os 30 anos do concurso Cozinheiro do Ano também no Porto. Porquanto, é na Cocktail Week que centra todas as atenções.

Dos 68 bares e restaurantes, 23 são portuenses - uma programação, segundo Mário Batista, "proporcional à oferta que existe". Nomes como o The Royal Cocktail Club, 17º Restaurante e Bar, The Gin House, Vermutaria da Baixa, Digby Restaurante & Bar, RIB Beef & Wine Porto ou o Mini Bar fazem parte da lista de participantes a norte, enquanto em Lisboa destacam-se como estreantes, entre outros, A Tabacaria, Café Klandestino, Sky Bar Lisboa e Sky Bar Oriente, Boa-Bao Lisboa, Damas ou Tsukiji Restaurante.

Entre as novidades desta terceira edição da Cocktail Week encontra-se a iniciativa Dinner & Cocktail, onde se reforça a ligação do cocktail à gastronomia. Ao jantar, cada espaço coloca à disposição um paring entre comida e cocktails que pode ir de um simples snack a um menu completo de degustação.

Repetente mas não menos importante é o Momento Cocktail, em que o público pode provar dois cocktails pelo preço de um, entre as 18h e as 23h em todos os locais aderentes. Na lista de cada espaço estarão três a quatro cocktails especialmente seleccionados para a ocasião, incluindo criações sem álcool.

Durante a semana destaque ainda para os prémios Melhor Cocktail de Lisboa e Melhor Cocktail do Porto, distinções que premeiam a melhor criação de autor em cada cidade entre os cocktails sugeridos pelos espaços aderentes. Os vencedores, escolhidos por um júri especializado, serão revelados a 19 de Outubro. Já o público é chamado a votar no Cocktail Escolha do Público, uma votação que decorre online e que chama os consumidores a revelar qual foi o seu cocktail favorito da Cocktail Week.

Ao longo da semana haverá também uma agenda de actividades paralelas que, dos workshops aos concertos, pretende celebrar o movimento da cocktelaria. A lista de eventos de Lisboa e do Porto estará disponível no site e nas redes da Lisboa & Porto Cocktail Week.