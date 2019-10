AETERNUS: um vinho para eternizar Américo Amorim

Luísa Amorim preparou um discurso para a ocasião. "Herdei do meu pai a fertilidade imaginativa", confessou a certa altura, entre dados biográficos que iam de um Américo Amorim jovem, a caminho de Bordéus, num Sud Express - "não levando mais que uma mala repleta de amostras com diferentes tipos de rolhas" - ao anos em que, já entronado como Rei da Cortiça, concretiza a compra de 33,34% da Galp Energia, presságio de uma fortuna que faria dele o homem mais rico de Portugal (em 2019 a revista Forbes colocou Maria Fernanda Amorim no 379.º lugar dos mais ricos do mundo, com uma fortuna avaliada em 4,8 mil milhões de dólares).

A mais nova de três filhas - Paula tem 47, Marta 46 e Luísa 45 - lembrou no jantar de apresentação do AETERNUS um pai que adorava construir negócios do zero. "Dizia muitas vezes que se pudesse construía uma fábrica todos os dias." E nem mesmo os bailes de final de ano com Maria Fernanda, a rapariga de Grijó com quem viria a namorar e casar ao final de 12 passagens de ano, se entrepuseram entre Américo e a vida empresarial: "Era um marido extremoso, um pai ausente, mas sempre presente."

A eternidade era para Américo Amorim um pretexto de brincadeira, "dizia que queria durar até aos 100 anos". Morreu com 82 anos, em 2017, ano de uma grande vindima e da grande decisão de Luísa Amorim de fazer um vinho especial, "algo que eternizasse a obra de um homem".



AETERNUS chega assim ao mercado, diretamente da melhor vinha centenária da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, aquela de que Américo mais gostava, que "mexia com ele": "Era uma pessoa muito ligada à terra, ao passado. Respeitava a história das culturas de cada local, as suas tradições", valores expressos neste vinho que traduz exactamente o terroir físico, psicológico e emocional do Douro.





O seu perfil clássico denota a robustez das castas autóctones, "a rugosidade do tempo" e a persistência da mão humana na construção de quilómetros de xisto - que Américo comparava à muralha da China - e que, sendo fruto de trabalho árduo, é também o espelho do trabalho de um homem. "Portanto, achámos que se tivéssemos de fazer uma homenagem teria de ser exactamente com este vinho, por aquilo que o meu pai significava como pessoa e por aquilo que este vinho também significa para nós", diz Luísa.



No ano passado a família Amorim avançou com a compra da Quinta de Taboadella, no Dão, e em 2017 Luísa avançou em nome próprio para o projeto da Herdade Aldeia de Cima, uma exploração de 2.400 hectares de vinha em altitude, num terreno de grande declive na Serra do Mendro, no Alentejo. "Quando se tem uma experiência no Douro percebe-se que não é impossível fazer vinha em altitude com esse declive."

Quanto ao AETERNUS, será produzido sempre em anos excepcionais: "Para que o meu pai fique para sempre ligado à Quinta Nova." Nesta primeira edição foram colocadas 3.566 mil garrafas no mercado, numa distribuição exclusiva mundial (PVP €140). A estreia do AETERNUS 2017 fica ainda marcada pela elevada pontuação atribuída pelo crítico internacional Mark Squires, da Robert Parker, com 94-96 pontos, classificando-o como um vinho "de grande personalidade e potencial".