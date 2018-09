A artista plástica Helena Almeida, que morreu esta quarta-feira, deixa obras "inovadoras, com talento, e sabedoria extraordinárias".

A historiadora de arte Raquel Henriques da Silva considerou, em declarações à agência Lusa, que a obra da artista plástica Helena Almeida, que morreu esta quarta-feira, em Lisboa, é "inovadora, tem talento, e sabedoria extraordinárias".



"Na opinião do meio da crítica nacional e internacional, Helena Almeida é um dos vultos mais importantes da história da arte portuguesa da segunda metade do século XX", avaliou.



A artista plástica Helena Almeida, de 84 anos, morreu hoje, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte da galeria que a representa, Galeria Filomena Soares.



"É uma obra absolutamente extraordinária, que foi marcada, desde o início dos anos 1970, por uma grande originalidade, quando passa da pintura - sem a abandonar - para a fotografia. É profundamente inovadora na cena nacional e internacional, com o facto de ter usado a fotografia do seu corpo", acrescentou.



Recordou, como exemplos de originalidade, as fotografias em que Helena Almeida usava a pintura em manchas azuis nas fotografias em que aparecia a 'comer' essas manchas.



"Ela 'comia a pintura'", assinalou, acrescentando que, a partir dos anos 1990, Helena Almeida acrescentou um dado novo no seu trabalho que foi o uso do vídeo.



Recordou ainda a colaboração de cinquenta anos com o marido, o arquiteto e escultor Artur Rosa, que fotografou todo o seu trabalho.



"Foi uma parceria especial, até porque, nestes casos de casais de artistas, são os homens que se sobrepõem", comentou, recordando ainda a "grande beleza" da artista, que "continuou a retratar o seu corpo, mesmo já envelhecido, com grande dignidade".



Helena Almeida criou, a partir dos anos 1960, uma obra multifacetada, sobretudo na área da fotografia, tornando-se uma figura destacada no panorama artístico português contemporâneo.



As fotografias de Helena Almeida, com formação em pintura, foram sempre registadas pelo marido, o arquiteto e escultor Artur Rosa, também nascido em Lisboa, em 1926.



Helena Almeida nasceu em Lisboa, em 1934, cidade onde vivia e trabalhava, e estudou Pintura na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, começando a expor individualmente em 1967, na Galeria Buchholz.



A artista representou Portugal na Bienal de Veneza por duas ocasiões: em 1982 e em 2005, e em 2004, participou na Bienal de Sidney.



Nos últimos anos, a sua obra tem sido exibida no âmbito de exposições individuais e coletivas em museus e galerias nacionais e internacionais.



Em 2015, apresentou uma exposição individual itinerante Corpus na Fundação de Serralves (2015), em Paris (2016), em Bruxelas (2016) e Valência (2017).



Em 2017, apresentou igualmente a exposição individual "Work is never finished" no Art Institute, em Chicago.



A sua obra está presente em coleções portuguesas e internacionais como: Coleção Berardo, Lisboa; Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa; Fundação Serralves, Porto; Centro de Artes Visuales, Fundación Helga de Alvear, Cáceres; Fundación ARCO, Madrid; Hara Museum of Contemporary Art, Tóquio; MEIAC - Museo Extremeno e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Badajoz; Museu de Arte Contemporânea de Barcelona; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; MUDAM - Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxemburgo; Tate Modern, Londres.