"O ritmo da vida artística é tão rápido que deixei de ter vida. Cheguei a uma fase em que estava doente. Já estava incapaz há muito tempo. Já estava para lá do meu limite há muito tempo", completou.



Numa entrevista emotiva, disse ainda a Cristina Ferreira que sentiu necessidade de colocar a vida pessoal antes da profissional. "Antes de sermos artistas, somos pessoas. Eu não sou uma figura pública, gosto é de cantar. Chego a casa e sinto-me muito sozinha. Aos 35 anos, o que é que eu tenho? Tu tens um filho, eu não tenho. Tu tens uma mãe em casa, eu não tenho. Estamos rodeados de gente, a gritar, mas ninguém nos ouve".



Raquel Tavares deu o seu último concerto em outubro, nos Armazéns do Chiado, altura em que revelou estar a entrar "numa nova fase da vida". Da sua carreira constam cinco álbuns, quatro de originais – Porque Canto Fado (1999), Raquel Tavares (2006), Bairro (2008) e Raquel (2016) – e um de versões de Roberto Carlos, Do Fundo do Meu Coração, de 2017.







A fadista Raquel Tavares anunciou que vai deixar a música. No programa da manhã de Cristina Ferreira, a artista de 35 anos explicou que a decisão é fruto de uma crescente insatisfação com o mundo musical, e a consequência de um ano complicado."Cheguei a uma fase em que aquilo a que me dediquei a vida inteira estava-me a fazer menos bem, estava profundamente infeliz", revelou a cantora.