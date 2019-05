As mensagens de promoção do concurso surgem em várias línguas, entre as quais em português, para além de inglês, espanhol, russo, polaco e japonês.Quem organiza este concurso identifica-se pelo nome "João Branco", com uma fotografia do Partido Nacional Renovador, de extrema-direita. No perfil, é também possível perceber que é de Lisboa e que tem 39 anos, uma vez que nasceu em 1979.O concurso, que está a gerar polémica, avalia mulheres a fazer a saudação nazi e a explicar por que razão veneram a Alemanha Nazi.