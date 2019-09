viver da terra, viver da terra", canta Roberto Leal em "Trás-os-Montes". A carreira musical do cantor luso-brasileiro não pode ser contada sem esquecer as origens da aldeia de Vale da Porca, no concelho de Macedo de Cavaleiros, onde nasceu em 1951.

O seu primeiro êxito, "Arrebita", chegou em 1971 e lançou-o para o cargo não-oficial de embaixador da cultura portuguesa no Brasil, algo que sempre abraçou.A sua infância originou um filme, lançado em 1978, no qual parte das filmagens ocorreram em Vale da Porca, chamado "Milagre - O Poder da Fé". Conta a história verídica de como o seu pai ficou cego e recuperou a visão na Capelinha de Santo Ambrósio na aldeia de onde é natural. Tal como as origens, a religiosidade sempre foi um aspeto importante na vida do cantor e após o aparecimento de um cancro, há dois anos, o cantor encontrou as forças necessárias para combater a doença em Deus.A revelação do seu problema de saúde surgiu em janeiro, quando adiantou que já havia perdido parte da visão devido a "duas cataratas" originadas pelo melanoma.Mas, quando questionado sobre se tinha medo de morrer, o cantor respondeu que não. "Se eu realmente cheguei a esta situação, se este caminho é o único caminho possível, não tenho escolha. Mas voltar para atrás não. Isso é próprio de alguém que sabe que há uma luz no fim do túnel, e eu sei e tenho certeza que o amor vencerá toda a dor."