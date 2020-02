O filme Parasitas foi o grande vencedor dos Óscares. Mas anos antes tinha sido também o vencedor da Palma d'Ouro de Cannes. Por essa altura, e para cumprir o desejo do realizador Bong Joon-Ho, a Academia de Filmes Coreanos disponibilizou no YouTube 200 filmes clássicos daquele país.Muitos dos filmes receberam uma remasterização, mas alguns ainda se encontram com pouca qualidade, mas não deixa de ser uma óptima oportunidade (gratuita) para conhecer o cinema do país asiático.Tem à disposição centenas de filmes em aberto neste canal e comece a descobrir um mundo de filmes que inspiraram Bong Joon-Ho.