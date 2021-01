O terreno privilegiado de Hong Sang-Soo é o circuito festivaleiro e as mostras de prestígio, o que não o impede de alimentar uma pequena legião de cinéfilos. Quem for à procura, não encontrará neste realizador de Seul, com 60 anos completados em outubro, a força das parábolas de Bong Joon-ho (autor de Parasitas e Snowpiercer), a mecânica inexorável da violência de Park Chan-wook (Oldboy ou A Criada, adaptação de The Little Drummer Girl de John Le Carré), o tradicionalismo candente de Kim Ki-duk (Primavera, Verão, Outono, Inverno...e Primavera, Pietà) ou as surpresas dramáticas de Lee Chang-dong (Em Chamas, Poesia). Em contrapartida, a sua obra é de uma admirável coerência, repleta de prazeres.A Mulher Que Fugiu, a sua 24ª longa-metragem, estreou entre nós esta semana, acompanhada de um trio em retrospetiva dos seus contos antiexemplares (Hong não é Eric Rohmer, nem Woody Allen, embora o comparem a ambos): uma das suas obras fundamentais, Mulher na Praia, e ainda O Filme de Oki e O Dia Em Que Ele Chega.O novo título, sobre uma mulher (interpretada pela companheira do realizador, Kim Min-hee) de Seul, megalópole de 10 milhões, de classe média-alta e casada há cinco anos em aparente felicidade, que resolve visitar três amigas na primeira ausência do marido, reassume os traços temáticos e o estilo de Hong: pequenas conversas sobre trivialidades do quotidiano, cuja superfície esconde questões existenciais que vão surgindo como uma incomodativa dermite; planos fixos relativamente longos (Ozu gostaria dele), apenas quebrados pelo zoom, que está para a gramática de Hong como os grandes planos e os inserts para os outros cineastas sul-coreanos; e atmosfera de civilidade com fantasmas e ressentimentos em lume brando.Perito minimalista do subtexto e ídolo dos passivo-agressivos, Hong é especialmente certeiro – como refletem os três filmes da retrospetiva – nas versões alternativas de diálogos e ações, com a narrativa fragmentada a sugerir as máscaras que usamos a cada novo tempo e interlocutor. Na vida, como na arte de Hong, a ocasião faz o ladrão.