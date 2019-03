Aos 13 anos, a criança norte-americana pesava 26 quilos e não sabia falar. Passou o início da sua vida às mãos de um pai abusador e o resto em casas de acolhimento e instituições do estado.

Genie Wiley parecia ter seis ou sete quando entrou num escritório dos serviços sociais em Los Angeles, nos EUA, em outubro de 1970. A criança andava de uma forma desengonçada e cruzava as suas mãos à frente do corpo como um coelho. A sua mãe, afligida por cataratas que a deixavam parcialmente cega, estava à procura de apoio social para deficientes visuais quando entrou no local errado e levou a menor a deparar-se com assistentes sociais da altura.

Estes ficaram assombrados com a visão da criança.

Inicialmente, pensaram que Wiley sofria de autismo, mas rapidamente descobriram que ela não conseguia falar, era incontinente, salivava e cuspia involuntariamente. Mal conseguia engolir ou mastigar e não era capaz de focar os olhos ou estender os membros completamente, atingindo apenas os 26 quilos de peso aos 13 anos de idade.

Genie, um nome inventado para proteger a sua identidade, foi vítima do seu pai, que a prendeu numa camisa de forças artesanal e a aprisionou a uma cadeira num quarto silencioso todos os dias desde que esta tinha pouco mais de um ano, conta o The Guardian. Estava proibida de chorar, falar ou fazer algum barulho – se desobedecesse, era espancada pelo seu pai, que lhe rosnava como um cão.

Na altura em que o seu caso foi descoberto, Genie Wiley figurou nas manchetes dos jornais durante várias semanas, mas acabou por ser esquecida num contexto em que a guerra do Vietname estava sob escrutínio público e os The Beatles iam separar-se.

A história começa com o seu pai, Clark Wiley. O homem cresceu na zona do Pacífico noroeste e trabalhava como maquinista em Los Angeles durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Casou-se com Irene Oglesby e, apesar de ser um indivíduo controlador que odiava barulho e não queria filhos, acabou por ter quatro: uma menina que morreu por ter sido deixada numa garagem fria, um segundo bebé que faleceu por complicações no parto, o terceiro, John, que sobreviveu, e cinco anos depois a menina que ficou conhecida como Genie.

Depois da sua mãe ter sido morta por um condutor bêbado em 1958, este desenvolveu um estado de raiva e paranoia: brutalizou John e trancou a sua filha de um ano e oito meses num pequeno quarto isolado. Quando não era obrigada a usar a casa de banho, ficava durante o dia na camisa de forças. Foi assim que Genie passou a década de 60.

Só quando Irene procurou ajuda em 1970 e acabou por entrar inadvertidamente num escritório da segurança social, é que Genie recebeu ajuda médica.

Clark Wiley, de 70 anos, foi detido e acusado de abuso infantil. Porém, no dia do julgamento suicidou-se, deixando para trás uma nota onde se lia: "o mundo não vai compreender".

Genie foi encaminhada para um hospital pediátrico, onde pediatras, psicólogos, linguistas e outros profissionais pediram uma oportunidade única para estudar o desenvolvimento cerebral e da linguagem.

A menina só conseguia dizer como palavras, como "azul", "laranja", "mãe" e "vai" e durante a maior parte do tempo mostrava-se silenciosa e irresponsiva, acabando por se urinar ou defecar quando ficava com stress.

Apesar do profundo trauma emocional, a menor começou a mostrar algum progresso: aprendeu a jogar, a mastigar, a vestir-se sozinha e a apreciar música. Conseguiu ainda expandir o seu vocabulário e a desenhar para comunicar.

"A linguagem e o pensamento são distintos. Para muitos de nós, os nossos pensamentos são codificados verbalmente. Para a Genie, isto nunca aconteceu, mas mesmo assim há muitas formas de pensar", disse Susan Curtiss, uma professora que estudou a criança. "Ela era inteligente: era capaz de organizar um conjunto de imagens de forma a contarem uma histórica, conseguia criar estruturas complexas usado paus – mostrava sinais cognitivos", explicou.

Genie conseguiu mostrar a formação de léxico não tinha data de validade, mas a compreensão da gramática, formar palavras e frases, era demasiado complexo para a criança. Essa "janela" de desenvolvimento parece estar circunscrita dos 5 aos 10 anos de idade, teorizou a linguista.

"A linguagem torna-nos humanos? É uma pergunta complicada", classificou a Curtiss. "É possível saber muito pouco e mesmo assim ser um humano completo, amar, formar relações e interagir com o mundo. A Genie definitivamente interagia com o mundo."

No final da década de 70, a história de Genie foi desaparecendo. Susan Curtiss, que escreveu um livro sobre o caso - Genie: A Psycholinguistic Study of a Modern-day "wild Child" - perdeu o contacto com a criança e as autoridades recusaram-se a confirmar ao The Guardian qualquer informação referente à agora mulher de 60 anos por ser confidencial.

Não se sabe se Genie alguma vez recuperou do trauma e se conseguiu começar a falar.

O seu irmão, que também sobreviveu aos anos de abuso, viu a irmã pela última vez em 1982. A mãe de ambos morreu em 2003.