Elwyn Crocker foi detido e acusado de ocultação dos cadáveres dos seus dois filhos menores. Homem de 50 anos trabalhava como Pai Natal em supermercado Walmart, nos EUA.

Um macabro crime marcou os Estados Unidos da América nesta época natalícia. Na aldeia de Guyton, no estado de Georgia, a polícia norte-americana encontrou o cadáver de dois adolescentes no jardim da casa do seu pai, que trabalhava como Pai Natal numa loja local do Walmart.

Elwyn Crocker, que cumpriu 49 anos no próprio dia de Natal, e mais três membros da sua família foram detidos e acusados pelos crimes de ocultação de cadáver e crueldade a menores de idade. "Poderão ainda ser acrescentados delitos adicionais quando for estabelecida a causa de morte" dos menores", afirmou o xerife do condado de Effingham à agência noticiosa France-Presse.

As crianças terão sido encontradas numa visita da polícia à casa de Elwyn a 20 de Dezembro, depois de ter sido denunciado o desaparecimento da sua filha de 14 anos, Mary, em Outubro. O que terá levantado suspeitas às autoridades foram informações contraditórias prestadas pelos elementos familiares que asseguravam que a menina tinha ido viver com a sua mãe para o estado norte-americano da Carolina do Sul.

No jardim, os investigadores do caso descobriram dois corpos: o da adolescente e o do seu irmão Elwyn, que não era visto desde Novembro de 2016. De acordo com a declaração policial, este segundo corpo encontrado corresponde a um rapaz de 14 anos. Está agora a ser realizada a autópsia dos dois corpos para apurar as causas de morte.

Além de Crocker, foi também detida a sua mulher de 33 anos e madrasta das crianças, Candice Crocker, assim como a sua mãe de 50 anos, Kim Wright, e o namorado desta, Roy Anthony Prater, com 55 anos.