Uma menina de dez anos morreu depois de lutar com uma colega na escola, nos Estados Unidos. O que aconteceu a RaNiya?

No dia 25 de março, RaNiya Wright envolveu-se numa luta com uma colega do quinto ano. As duas meninas foram separadas mas quando os paramédicos chegaram, RaNiya já estava inconsciente. Foi levada para o hospital e daí, transferida para uma unidade hospitalar maior em Charleston, EUA. Mas acabou por morrer dois dias depois.

Uma semana depois, o pai pede respostas para um incidente que continua oculto. "Estou aqui hoje em busca de Justiça para a minha filha", afirmou Jermaine Van Dyke aos jornalistas que o ouviram esta segunda-feira. "Só quero descobrir o que se passou, como aconteceu e quem esteve envolvido."

Nada disto se sabe. O pai ainda não sabe o que aconteceu ou que tipo de ferimentos foram sofridos pela filha na escola de Forest Hills. De acordo com informação veiculada pelo gabinete do xerife, a luta entre as colegas não envolveu armas. Questionada, a escola escusou-se a dar respostas justificando-se com a investigação em curso. Entretanto, não ocorreram detenções.

A CNN indica que os resultados da autópsia também só serão conhecidos dentro de várias semanas.