As crianças foram abusadas fisicamente, emocionalmente e sexualmente por padres, freiras e outros funcionários de dois orfanatos nas localidades de Lanark e Rutherglen. Alguns dos abusos chegaram a ser feitos por outros menores residentes nas instituições.

Em dois orfanatos católicos na Escócia, diversos menores eram espancados com crucifixos e outros objectos, humilhados se fossem protestantes ou Judeus e vítimas de abusos sexuais rotineiros durante décadas, segundo um relatório revelado esta sexta-feira pelo Supremo Tribunal escocês.

Durante a investigação, liderada pelo Scottish Child Abuse Inquiry (SCAI), foi descoberto que freiras da ordem Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, "sacerdotes, um seminarista, membros do pessoal e um voluntário" de dois orfanatos nas localidades de Lanark e Rutherglen, foram os responsáveis pelos abusos contra as crianças. Os investigadores do caso falaram 54 testemunhas, analisaram 21 documentos escritos pelas mesmas e ouviram 20 dias de provas áudio sobre o caso.

O relatório, baseado na investigação iniciada em 2015, acrescenta ainda que alguns abusos contra as crianças foram feitos por outros menores, sugerindo que os maus tratos eram "um aspecto normal da vida diária" das crianças nos orfanatos.

As crianças a cargo da ordem eram vítimas de espancamentos com paus de madeira, escovas de cabelo, sapatos, terços, trelas de cães e outros objectos e, segundo o documento, as agressões eram tão frequentes e excessivas que as crianças não percebiam o que se estava a passar.





Os castigos para os menores que molhassem cama incluíam banhos gelados ou serem forçados a dormir em cima de superfícies duras, além de serem ridicularizados pelas freiras.

As refeições também poderiam ser momentos de terror para as crianças de Smyllum e Bellevue: as freiras obrigavam os menores a comer pondo as suas cabeças para trás e tapando as suas narinas, de forma a obrigá-los a abrir a boca, lê-se no relatório.

Segundo o documento, os orfanatos de Smyllum e Bellevue eram "lugares de medo, controlo, coerção, ameaças, disciplina excessiva e abuso emocional, físico e sexual, em vez de locais de amor, compaixão, dignidade e consolo".

Além do Smyllum Park, encerrado em 1981, e do Bellevue House, que fechou em 1961, o organismo escocês está a investigar outras 86 instituições por suspeitas de abuso sexual, físico e emocional.