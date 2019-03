O Programa da Cristina teve a sua melhor audiência de sempre nesta terça-feira de Carnaval. Em dia de feriado e com o primeiro-ministro, António Costa, como convidado, as manhãs da SIC alcançaram uma média de 28,5% de share e 745 mil espectadores – ultrapassando o programa de estreia marcado pelo telefonema do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois de a SIC ter voltado à liderança das audiências pela primeira vez em mais de uma década, as manhãs lideradas pela apresentadora Cristina Ferreira conquistaram um novo máximo, com o pico de espectadores a acontecer na parte final do programa, onde figurou António Costa.