Filha do cientista Nuno Loureiro pode ajudar as autoridades a desvendarem o crime

Luana Augusto
Luana Augusto 11:00
Jovem assistiu a tudo e é a única testemunha. Entretanto já descreveu o atirador às autoridades.

A filha do cientista português Nuno Loureiro, que foi assassinado em Boston, é uma peça fundamental para as autoridades. Segundo o Correio da Manhã, a jovem assistiu a tudo e é a única testemunha. Entretanto já terá descrito o atirador à polícia.

Tudo aconteceu pelas 20h30 de segunda-feira quando alguém tocou à campainha da casa onde o físico vivia com as três filhas. Uma delas terá aberto a porta quando alguém disparou entre três a quatro tiros, que atingiram Nuno Loureiro.

O incidente ocorreu no início da semana e na quarta-feira a polícia intensificou as buscas para deter o suspeito do homicídio. Segundo o Correio da Manhã, o atirador poderá ser um profissional uma vez que, tendo estado a filha à frente de Nuno Loureiro, as balas foram disparadas com bastante precisão.

Apesar de ter sido baleado em várias partes do corpo, Nuno Loureiro só acabou por morrer num hospital, na terça-feira, segundo anunciou o gabinete do procurador do distrito de Norfolk em comunicado.

