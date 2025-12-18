Sábado – Pense por si

Adjunto de ex-ministra dá milhares a seita religiosa e acumula dívidas

Correio da Manhã 14:07
Paulo Abreu dos Santos entrou em conflito com familiares para dar milhares aos 'Orixás'. O advogado era chamado de 'Papi' pelos outros membros dos Orixás.

Paulo Abreu dos Santos atravessava sérias dificuldades financeiras por estar “a doar parte substancial do seu salário” aos ‘Orixás - Ilê Axé Omô Oxum’, que o advogado frequentava pelo menos desde 2012, confirmam, ao CM, atuais e antigos membros daquele culto religioso. A situação terá resultado em conflitos com a sua mãe e irmão, com quem o alegado pedófilo vivia em Corroios (Seixal) e que também chegaram a frequentar o ‘terreiro’, local onde as práticas religiosas de origem africana, muito populares no Brasil, costumam decorrer.  

