Devido à pandemia da Covid-19, este ano não se realiza o Festival Nacional de Gastronomia 2020, como é habitual há 40 anos, entre outubro e novembro, com a presença de tasquinhas, artesanato e muita animação musical, na Casa do Campino, em Santarém.Porém, dada a data redonda, a organização deste que é o mais antigo e mais amplo certame gastronómico português e fez de Santarém a capital nacional da gastronomia preparou um conjunto de iniciativas, a decorrer até 2021.Uma delas acontece já de 17 a 24 de Outubro, na Casa do Campino: é o programa ‘Sabores e Saberes – 40 Anos de História’, um evento com forte componente digital, já que a maioria dos momentos será transmitida on-line . Em paralelo, na componente presencial, serão acauteladas todas as normas da DGS.A celebração da gastronomia é o mote principal deste evento, que conta com a exposição ‘40 Anos de Festival Nacional de Gastronomia’, conferências, demonstrações gastronómicas e jantares a cargo de chefs de renome a nível regional e nacional, mas também provas e harmonizações vínicas, em que estarão em destaque os vinhos do Tejo – que abarca todo o distrito de Santarém e um concelho do distrito de Lisboa, onde a amplitude térmica é "amiga das videiras", e conta com três distintos terroirs: o Bairro, com solos argilo-calcários e alguns xistosos; o Campo, com terras mais férteis situadas em zona de aluvião; e a Charneca, com solos arenosos mais pobres.Estarão presentes vinhos de cinco produtores da região: Quinta da Ribeirinha, Quinta do Arrobe, Quinta do Coro, Quinta Monteiro de Matos e Quinta S. João Batista (Enoport).Conheça o programa completo do festival, abreviado mas ainda forte.16h00 Prova de Vinhos do Tejo do produtor Quinta Monteiro de Matos20h00 Jantar de Sabores e Saberes com o chef Rui Paula (duas estrelas Michelin); harmonização com Vinhos do Tejo do produtor Quinta do Coro16h00 Prova de Vinhos do Tejo do produtor Quinta do Arrobe21h30 Conferência "Gastronomia e vinhos: provar, beber e entender", moderada pelo sommelier Rodolfo Tristão, consultor da CVR Tejo20h00 Jantar de Sabores e Saberes com o chef Miguel Gameiro; harmonização com Vinhos do Tejo do produtor Quinta S. João Baptista (Enoport)16h00 Prova de Vinhos do Tejo do produtor Quinta da Ribeirinha