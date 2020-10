Quais são os melhores escritores portugueses? E cabem todos num livro?

Fundação Cupertino de Miranda que chega às lojas esta sexta-feira, 16 de outubro.

António Feijó, João Figueiredo e Miguel Tamen (os coordenadores dos textos) e outros historiadores e críticos que procuram demonstrar a importância de cada um dos mais de 40 autores escolhidos para a literatura portuguesa. Há ainda ensaios escritos por Abel Barros Baptistas, Gustavo Rubim ou Pedro Mexia, entre outros.

upertino de Miranda

Cânone da Tinta-da-China

Agustina Bessa Luís à cabeça, Vitorino Nemésio no fim (numa ordem estritamente alfabética). A inclusão de Ruben A., mas não de Sophia de Mello Breyner Andresen (numa escolha deliberada). A ausência de António Lobo Antunes (até porque não foram incluídos autores vivos) e a presença de Frei Luís de Sousa (o autor, não a personagem). Estes são alguns nomes que constam (ou estão ausentes) da obra O Cânone, da Tinta-da-China , numa co-edição com aO livro é uma coleção de ensaios deA apresentação do livro aconteceu esta quarta-feira e foi moderada pelo humorista, cronista e autor da Tinta-da-China, Ricardo Araújo Pereira, no Jardim Botânico Tropical, numa sessão que foi transmitida através de streaming A edição da obra coincide com a inauguração, em Vila Nova de Famalicão, da "torre literária", um espaço museológico dedicado à literatura portuguesa, que é um projeto da Fundação C, com curadoria dos editores do livro.A Tinta da China foi fazendo pequenos anúncios sobre a obra nas suas redes sociais, mas deixando sempre em segredo a lista completa, que foi apresentada por Ricardo Araújo Pereira na sessão de apresentação. Entre os autores selecionados, há dois destacados: Fernando Pessoa e Luís de Camões, cada um dos quais com direito a dois ensaios cada.A lista de autores escolhidos para figurarem entre as páginas desta obra inclui ainda (por ordem alfabética): Agustina Bessa-Luís, Alexandre Herculano, Alexandre O’Neill, Almada Negreiros, Almeida Garrett, Antero de Quental, António José da Silva, António Nobre, António Vieira, Aquilino Ribeiro, Bernardim Ribeiro, Bocage, Camilo Castelo Branco, Camilo Pessanha, Carlos de Oliveira, Cesário Verde, Dom Duarte, Eça de Queirós, Fernão Lopes, Fernão Mendes Pinto, Fiama Hasse Pais Brandão, Florbela Espanca, Frei Luís de Sousa, Gil Vicente, Gomes Leal, Herberto Helder, Irene Lisboa, João de Deus, Jorge de Sena, José Régio, José Rodrigues Miguéis, José Saramago, Júlio Dinis, Luiza Neto Jorge, Maria Judite de Carvalho, Mário Cesariny, Mário de Sá-Carneiro, Miguel Torga, Oliveira Martins, Raul Brandão, Ruben A., Ruy Belo, Sá de Miranda, Teixeira de Pascoaes, As Três Marias, Vitorino Nemésio.Há ainda textos dedicados a movimentos literários, como o movimento Orpheu ou o Barroco, ou sobre críticos literários, como João Gaspar Simões.Durante a sessão de apresentação, Ricardo Araújo Pereira questionou a ausência de Sophia de Mello Breyner Andresen, José Cardoso Pires, Vergílio Ferreira ou Eugénio de Andrade. Os coordenadores explicaram que "a razão pela qual excluíram", por exemplo, a autora de Dual, foi a de procurar incluir no cânone autores "que significam uma alteração nas condições de expressão, enunciação que faz aumentar a série de nomes que constituem a tradição [literária]", explicou António M. Feijó.Já Miguel Tamen deixou um apelo: a quem não concorde com este cânone, que avance com o seu próprio livro - "É disso que precisamos".O livro será novamente apresentado na quinta-feira, pela mesma via, mas desta vez a partir do Porto, numa sessão com Pedro Sobrado, Presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional São João.